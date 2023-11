SIKA ERWIRBT BETEILIGUNG AN INNOVATIVEM UNTERNEHMEN FÜR BODENBELÄGE

Sika erwirbt eine 30-prozentige Beteiligung an Concria Oy, einem finnischen Start-up-Unternehmen, das sich auf besonders innovative Betonböden spezialisiert hat. Concria hat eine neuartige Lösung für Betonböden entwickelt. Die Böden bieten Bauunternehmen, Architekten und Eigentümern eine Vielzahl von Vorteilen. Das weltweite Netzwerk und die komplementären Produkte von Sika bieten dabei eine attraktive Wachstumsplattform.

Die Spitzentechnologie, entwickelt von Concria, führt ein vollkommen neues Konzept für das Verlegen und Polieren von Betonböden ein, das besondere Harteinstreustoffe, ein einzigartiges Verfahren sowie spezielles Werkzeug für das Schleifen und Polieren von Betonböden umfasst. Dank der innovativen Technologie lassen sich hochwertigste und besonders langlebige dekorative Betonböden schnell und effizient verlegen und polieren.

Ivo Schaedler, Head Construction: "Mit unserer Beteiligung an Concria investieren wir in eine interessante, innovative Technologie zur Herstellung von Bodenbelägen. Unsere globalen Produktions- und Vertriebsteams erleichtern dabei die Herstellung und Vermarktung der Technologie weltweit. Gleichzeitig wird durch diese Markteinführung der Verkauf von Sika Produkten gefördert, die das Angebot von Concria ergänzen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Team von Concria."

SIKA FIRMENPROFIL

