Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmensdaten 07:00 Uhr, Luxemburg: Adler, 9-Monatszahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Jahreszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Kapitalmarktausblick 2024 10:30 Uhr, Deutschland: RWE, Capital Markets Day (11.00 h Analystenkonferenz) 13:00 Uhr, Großbritannien: Rolls-Royce, Capital Markets Day 13:00 Uhr, Schweden: Vattenfall, Capital Markets Day 14:30 Uhr, Schweiz: Novartis, Research and Development Day 22:05 Uhr, USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen Deutschland: Hella, Capital Markets Day USA: Intuit, Q1-Zahlen Tipp der …