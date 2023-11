Der DAX (WKN: 846900) ist mit Abgaben in die neue Woche gestartet und zurück unter die 16.000-Punkte-Marke gerutscht. Das größte deutsche Börsenbarometer büßte gut 60 Punkte ein und ging -0,39% tiefer mit 15.966 Punkten aus dem Handel. Nach der jüngsten Kletterpartie mangelte es den Bullen an der Kraft für Anschlusskäufe. Auch die Wall Street tendierte zum Wochenauftakt etwas schwächer. Bereits am Morgen zeichnete sich ein kraftloser Handel ab. Die ...

