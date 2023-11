Barclays erwägt, mehr als 2500 Kunden im Investmentbanking zu kündigen (FT)DocMorris will sich verstärkt auf das E-Rezept in Deutschland konzentrieren (cash.ch)ESG Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2022/2023 mit höherem Nettoertrag und tieferem Leerstand Novartis erhöht am Investorentag mittelfristiges Umsatzziel Cancom hat den IT-Beratung und Dienstleistungen anbietenden Teil der DextraData GmbH übernommen LHA Wintereinbruch und IT-Störung machen Lufthansa Probleme FNTN / O2D Telefonica Deutschland und Freenet verhandeln über 5G-Zugang (HB) PAH3 Porsche hat einen Auslieferungsstopp für seine Luxus-SUVs wegen Problemen mit einem Software-Update verhängt RHM Verzögerung bei Auslieferung modernisierter Puma-Schützenpanzer SHA Putin genehmigt Verkauf von ...

