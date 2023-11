Der Dax ist vorsichtig in die neue Handelswoche gestartet. Es fehlte dem deutschen Leitindex auch nach der Rückkehr der US-Börsen am nötigen Schwung, sich über der jüngst überwundenen 16.000-Punkte-Marke nach oben abzusetzen. Stattdessen fiel das Börsenbarometer unter die runde Marke zurück. Der Handelstag endete schließlich mit einem Indexwert von 15.966 Zählern, was einem Minus von ...

