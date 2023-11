HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5031/ An den Börsen kämpfen seit jeher Bullen und Bären unerbittlich um die Vorherrschaft. Als Bärenmarkt werden Phasen bezeichnet, in denen die Kursverluste auf zumindest 25% belaufen. Das Pendel schlägt hin und her. Langfristig scheint der Bulle aber doch die Überhand zu gewinnen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein. Die Audio Business Charts zum Ansehen: https://photaq.com/page/index/4083 Die Audio Business Charts als Spotify-Playlist: https://open.spotify.com/playlist/5cwFEQBOHe9IJDlkygQNeb Josefs Börse-Einsteigerbuch als audio-cd.at-Strong Buy auf Amazon: https://amzn.to/3XQHi08 Zum Sprecher gibt es auch einen Börsepeople-Podcast: Josef ...

