Mit den steigenden Notierungen am Aktienmarkt zeigt auch die Stimmung der Marktteilnehmer wieder klar nach oben. Dies lässt darauf schließen, dass der Rally der letzten Wochen allmählich die Käufer ausgehen. Schließlich ist man am Aktienmarkt besonders positiv, wenn man bereits investiert hat. Damit lässt ein großer Optimismus darauf schließen, dass der Trend in Kürze zu einer Konsolidierung oder gar zu einer kleinen Abschwächung übergeht.Ende der steigenden ZinsenHintergrund des starken Anstiegs ...

