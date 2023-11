Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein verhaltener Handelstag ab. Der DAX wird vor Börsenöffnung mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent auf 15.955 Punkte taxiert. Nach der Erholung um etwa zehn Prozent seit Oktober pausiert die Jahresendrally aktuell. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen: 1. Leichte Verluste an der Wall StreetDie US-Börsen gaben zu Wochenbeginn einen ...

