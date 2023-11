Die im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Institute verzeichneten im dritten Quartal 2023 eine leichte Belebung des Neugeschäfts in der Immobilienfinanzierung. Mit einem Volumen in Höhe von 30,7 Mrd. Euro stiegen die Kreditzusagen für Wohn- und Gewerbeimmobilien im Vergleich zum Vorquartal um 15,8% an. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal 2023 betrug das Volumen 26,5 Mrd. Euro und war gegenüber dem ersten Quartal um rund 10% gestiegen (AssCompact berichtete). "Die Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...