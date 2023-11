Vor Inflationsdaten im weiteren Wochenverlauf bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag vorsichtig. Der DAX dürfte zum Handelsstart am Dienstag unter der 16.000-Punkte-Hürde bleiben, unter die er tags zuvor wieder gefallen war. Ein positiveres Bild zeigt sich dagegen bei den beiden Chemie-Riesen BASF und Covestro, da eine neue Branchenstudie Rückenwind liefert. Eine Fortsetzung der seit rund vier Wochen laufenden Jahresendrally ist derzeit ungewiss. In der vergangenen Woche hatte ...

