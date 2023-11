EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Effizientes Leistungsmanagement: Konzern Versicherungskammer setzt weiter auf adesso insurance solutions



28.11.2023 / 09:30 CET/CEST

Effizientes Leistungsmanagement: Konzern Versicherungskammer setzt weiter auf adesso insurance solutions Startschuss zur Einführung von in|sure Health Claims gefallen

Steigerung der Automatisierungsquote in der Leistungsverwaltung

Die Kranken- und Reiseversicherer im Konzern Versicherungskammer - Bayerische Beamtenkrankenkasse und Union Krankenversicherung - setzen ihren Modernisierungskurs fort und vertrauen weiterhin auf Software von adesso insurance solutions. Nachdem im Februar 2023 die Entscheidung für das Bestandsmanagementsystem in|sure Health Policy gefallen war, entschied sich Deutschlands größter öffentlicher Versicherer, das Leistungsmanagementsystem in|sure Health Claims der Dortmunder Softwarespezialisten sowohl für die Kranken- als auch für die Pflegeversicherung einzusetzen. Darüber hinaus wird eine gemeinschaftliche Individualentwicklung für die Beihilfe ein Teil des auf vier Jahre angelegten Projekts sein, in dem adesso insurance solutions auch die Wartung des Systems übernimmt. "Wir setzen unsere Modernisierungsstrategie konsequent mit dem Ziel fort, einen optimalen Standardisierungs- und Automatisierungsgrad unserer zentralen Vertriebs- und Kundenmanagementsysteme zu erreichen", sagt Isabella Martorell Naßl, Vorsitzende des Vorstands der Kranken- und Reiseversicherer im Konzern Versicherungskammer. "Durch die Anwendungslösungen von adesso im Bereich Leistung werden wir unseren Kunden in unserem Selbstverständnis als ihr Gesundheits- und Pflegepartner künftig ein noch effizienteres und nutzerfreundlicheres Serviceerlebnis anbieten können." "Wir freuen uns sehr darüber, nun auch im Leistungsbereich zeigen zu können, dass unsere Software die Automatisierungsquote erhöht und den Weg zu mehr Effizienz ebnet", sagt Dr. Dirk Platz, Geschäftsführer bei adesso insurance solutions. "Darüber hinaus ist es ein toller Beweis einer funktionierenden Partnerschaft, nun auch in|sure Health Claims bei der VKB einführen dürfen." adesso Group Die adesso Group ist mit über 9.200 Mitarbeitenden und einem erwarteten Jahresumsatz 2023 von über 1 Milliarde Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.





Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de



