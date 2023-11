So geht es für den DAX am Dienstag weiter - kann der Leitindex die Jahresendrallye fortführen? Außerdem im Fokus: die Aktien von Freenet, SMA Solar und Telefonica Deutschland. Dax-Anleger sind weiter im Rückwärtsgang unterwegs. Der deutsche Leitindex gibt zur Eröffnung am Dienstag um 0,2 Prozent auf 15.937 Punkte nach. "Zu groß ist der Respekt der Anleger vor den in dieser Woche anstehenden Inflations- und Konjunkturdaten", sagte Jochen Stanzl, Analyst ...

