Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie schon zum Ende der letzten Woche waren fundamentale Impulse auch zum Beginn der neuen Woche Fehlanzeige, so die Analysten der Helaba.Somit habe es auch keinen Grund gegeben, die Zinssenkungserwartungen wieder nachhaltig zu forcieren, aber ebenso wenig Argumente, diese deutlich zurückzuschrauben. Das Geschehen an den Finanzmärkten sei denn auch zunächst in ruhigen Bahnen verlaufen. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe sich schließlich oberhalb der wichtigen 21-Tagelinie stabilisiert und der DAX um die Marke von 16.000 Punkten. Mit der Rückkehr der US-Marktteilnehmer aus dem langen Thanksgiving Wochenende habe sich die Lage nicht geändert. ...

