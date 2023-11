Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Muster der letzten Handelstage zeigt, dass im Umfeld der recht aggressiven Zinssenkungserwartungen an die EZB ohne äußerst schwache Konjunkturdaten Bundrenditen eher leicht zulegen, so die Analysten der DekaBank.Den nächsten Realitätscheck für die Marktstimmung werde die Veröffentlichung der vorläufigen Inflationszahlen für die Eurozone im November am Donnerstag sein, wobei der zu erwartende Rückgang der Jahresrate von 2,9% auf 2,7% Anleihen vorübergehend etwas Unterstützung geben sollte. Jenseits der Euroland-Daten liege der Fokus jetzt schon auf dem US-Arbeitsmarktbericht vom 8. Dezember. Grundsätzlich halten die Analysten der DekaBank an der Sicht fest, dass Euro-Renditen aktuell weiter eher am unteren Rand der Handelsspanne stehen, wobei die 200-Tagelinie bei 10-jährigen Bunds (2,53%) Unterstützung bietet. (Ausgabe vom 27.11.2023) (28.11.2023/alc/a/a) ...

