Der Nutzfahrzeughersteller Iveco erhält von der Europäischen Investitionsbank ein Darlehen in Höhe von bis zu einer halben Milliarde Euro für seine Investitionen unter anderem in E-Fahrzeuge. Die von der EIB bereitgestellten Mittel sollen es der Iveco-Gruppe etwa ermöglichen, Antriebe für Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge zu entwickeln. Die Investitionen werden bis Ende 2025 hauptsächlich in Italien getätigt, vor allem in den Iveco-Werken in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...