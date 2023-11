DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera berichtet über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2023

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leverkusen (pta/28.11.2023/09:30) - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, veröffentlichte heute die Ergebnisse für die ersten neun Monate zum 30. September 2023.

Finanzkennzahlen und Geschäftsverlauf für die ersten neun Monate 2023

in TEUR 01.01 01.01 Differenz 01.07 01.07 Differenz -30.09.2023 -30.09.2022 in % -30.09.2023 -30.09.2022 in % Umsatzerlöse 24.799 21.908 13,2% 7.015 6.832 2,7% Bruttoergebnis vom Umsatz 19.991 18.050 10,8% 5.771 5.743 0,5% Forschungs- und -6.241 -4.944 26,2% -2.315 -1.809 28,0% Entwicklungskosten Allgemeine Verwaltungskosten -4.453 -3.670 21,3% -1.010 -1.107 -8,7% Vertriebskosten -5.168 -4.724 9,4% -1.504 -1.367 10,0% Ergebnis aus der betrieblichen 4.129 4.712 -12,4% 942 1.460 -35,5% Tätigkeit EBITDA 4.851 5.008 -3,1% 1.108 1.641 -32,5% EBIT 4.349 4.437 -2,0% 992 1.447 -31,4%

Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2023 verzeichnete die Biofrontera-Gruppe einen Gesamtumsatz von 24,8 Mio. EUR, im Vergleich zu 21,9 Mio. EUR im Jahr 2022, was einer Zunahme von etwa 13,2% entspricht.

Im dritten Quartal des laufenden Jahres wurde ein Gesamtumsatz von 7.015 TEUR erzielt, was einer Steigerung von etwa 2,7% gegenüber dem dritten Quartal 2022 (6.832 TEUR) entspricht.

Besonders hervorzuheben ist das deutliche Umsatzwachstum in Deutschland, wo die Einnahmen in den ersten neun Monaten auf 4.568 TEUR angewachsen sind, verglichen mit 3.082 TEUR im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,2% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

Das Umsatzwachstum durch unseren Eigenvertrieb in Spanien und Großbritannien war im dritten Quartal im Jahresvergleich etwas moderater, was dazu führte, dass wir in den ersten neun Monaten insgesamt einen Umsatz von 1.825 TEUR erzielten, leicht über dem Vorjahreszeitraum von 1.787 TEUR. Im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Vorjahres erzielten wir in Kooperation mit unseren europäischen Vertriebspartnern einen Umsatz von 848 TEUR, was einem Rückgang von 17% entspricht. Dies liegt hauptsächlich daran, wie unsere Lizenzverträge strukturiert sind und dass wir während des Jahres Absatzmaterial liefern, was zu Schwankungen im Umsatz führt. Diese Schwankungen spiegeln nicht die tatsächlichen Marktbedingungen in den jeweiligen Ländern wider.

In den Vereinigten Staaten konnten wir im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2023 Produktumsätze in Höhe von 17.334 TEUR generieren, was einer Steigerung von 13,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (15.246 TEUR) entspricht. Damit bleibt die USA weiterhin unser größter Absatzmarkt und trägt mit 70% zum Gesamtumsatz bei, gefolgt von Deutschland mit einem Umsatzanteil von 18% und dem restlichen Europa mit 11%.

Die Kosten für Forschung & Entwicklung sind in der Berichtsperiode auf 6.241,0 TEUR angestiegen, verglichen mit 4.944,0 TEUR im Vorjahr - das entspricht einer Steigerung von 26,2%. Dieser Anstieg geht vor allem auf unsere verstärkten klinischen Aktivitäten zurück, die im Rahmen unserer Partnerschaft mit Biofrontera Inc. durchgeführt werden, um das Marktpotenzial im US Markt ausweiten zu können.

Die allgemeinen Verwaltungskosten betrugen in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 insgesamt 4.453,0 TEUR, was einem Anstieg von 783 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (3.670 TEUR) entspricht. Dieser Kostenzuwachs resultiert hauptsächlich aus zusätzlichen Ausgaben für Beratungskosten und Rechtsstreitigkeiten in der ersten Jahreshälfte.

Die Vertriebskosten beliefen sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 auf insgesamt 5.168 TEUR, im Vergleich zu 4.724 TEUR im Vorjahr. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf die verstärkten Bemühungen zur Intensivierung und Ausweitung unserer Vertriebstätigkeiten in Europa zurückzuführen.

Damit lag das operative Ergebnis der ersten 9 Monate 2023 mit 4.129 TEUR leicht unter dem Vorjahreswert von 4.712 TEUR. Das EBITDA belief sich in der Berichtsperiode auf 4.851 TEUR (Vorjahr: 5.008 TEUR), das EBIT betrug 4.349 TEUR im Vergleich zu 4.437 TEUR in den ersten drei Quartalen 2022.

Zum Stichtag am 30. September 2023 beliefen sich die Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente im Konzern auf 2.105 TEUR, während sie zum Jahresende am 31. Dezember 2022 bei 6.376 TEUR lagen.

Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2023 verlief in Übereinstimmung mit den Erwartungen des Vorstands. Dieser hält daher weiterhin seine veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 in vollem Umfang aufrecht.

Die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal und Details zur Prognose befinden sich in den Finanzberichten 2023, veröffentlicht der auf der Internetseite der Biofrontera AG unter http://www.biofrontera.de/de/investoren/ finanzberichte.

(Ende)

Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com

ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2023 03:30 ET (08:30 GMT)