München (ots) -"Als ich Matthias Mangiapane gesehen habe, wurde mir kurz ein bisschen schlecht", kommentiert Sam Dylan am Freitag, 8. Dezember, seine Ankunft im neuen Joyn-Reality-Hit "Forsthaus Rampensau Germany". Mit seiner Meinung über seinen überraschenden Rampensau-Nebenbuhler hält er nicht hinterm Berg: "Matthias ist in den 80er-Jahren stehengeblieben. Der war vielleicht in den 80ern mal die Diva und ich bin die Neuzeit-Diva."Ausbaufähige Zuneigung bringt auch Matthias Mangiapane zum ForsthausRampensau-Start seinem Konkurrenten Sam Dylan entgegen: "Die ganze Person ist halt ein bisschen eine Erscheinung, die man besser nur bei Nacht sieht. Sam ist ja keine Diva, er ist ein Mann im Faschingskostüm."Einfach hinter dem Rücken des anderen zu mauscheln, wäre für die selbsternannten ForsthausRampensau-Diven aber keine Herausforderung. Stattdessen eröffnen sie direkt ihre persönlichen Reality-Spiele: "Das kann ja was werden. Mal schauen, wer es am Ende überlebt", begrüßt Sam Dylan seinen Kontrahenten. Matthias Mangiapane steht für den Schlagabtausch bereit: "Es ist zu entscheiden zwischen Kobra und Klapperschlange. Aber ich muss ganz klar gestehen, eigentlich passt dieses Format sehr gut zu dir. Die Einrichtung ist genauso billig wie du."Hass-Liebe oder Diven-Drama? Finden die beiden Reality-Stars im neuen Joyn-Hit "Forsthaus Rampensau Germany" ab 8. Dezember zueinander oder bringen sie die Berge Kärntens ins Wanken? Rampensau-Mitanwärterin Jasmin Herren zeigt sich für alle Fälle gewappnet: "Ich hab' mir die Tüte Chips schon hingelegt - ich hoffe, alle anderen da draußen auch!"Das ist "Forsthaus Rampensau Germany":Die erfolgreiche, erste Reality-Show aus Österreich: "Forsthaus Rampensau" feierte schon mit der ersten Staffel beim österreichischen Sender ATV Rekordwerte. Und auch online auf Joyn in Deutschland und Österreich generiert "Forsthaus Rampensau" Video Views im Millionenbereich. Produziert wird "Forsthaus Rampensau Germany" von der Madame Zheng Production GmbH."Forsthaus Rampensau Germany" - sieben Folgen ab Freitag, 8. Dezember 2023, auf JoynÜber JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (Vorsitzende), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Bei Fragen zum Format:Seven.One Entertainment GroupCarina CastrovillariTel.: +49 89 9507 1108carina.castrovillari@seven.onePressekontakt Joyn:Luisa HollmannMobil: +49 151 43140405luisa.hollmann@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5659536