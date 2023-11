Die 123fahrschule (123fs) konnte ihre positive Entwicklung im dritten Quartal 2023 fortsetzen. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von EUR 5,2 Mio., was zu einem ausgeglichenen EBITDA führte. Die berichteten Kennzahlen bestätigen die Einschätzung von AlsterResearch, dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist, das Gesamtjahresziel von EUR 20 Mio. (eAR EUR 20,6 Mio.) und ein ausgeglichenes EBITDA (eAR) zu erreichen. Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung würden die frischen Mittel in Höhe von EUR 1,7 Mio. ein komfortables finanzielles Polster bilden, um die für Ende H2 '24 erwartete endgültige Einführung des Online-Theorieunterrichts in das deutsche Recht zu erreichen. In der Zwischenzeit kann sich das Management auf das operative Wachstum konzentrieren. Daher bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihr DCF-basiertes Kursziel von EUR 7,20 und ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





