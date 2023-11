Unterföhring (ots) -Starker Montag. SAT.1 überzeugt dank "Promi Big Brother" in der Prime Time mit sehr schönen 8,0 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe (14-59 J.). Damit bestätigt die Show einen Trend: "Promi Big Brother" ist sowohl im TV als auch auf der Streamingplattform Joyn schon zur Halbzeit der Staffel ein voller Erfolg.Dazu trägt unter anderem das sehr erfolgreiche Comeback des 24-stündigen Livestreams bei Joyn PLUS+ bei. Im Zeitraum vom 20. bis einschließlich 26. November 2023 wachsen die Abrufzahlen von "Promi Big Brother" TV-Inhalten auf Joyn um 77 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum 2022. Über alle sendereigenen Plattformen sowie Drittplattformen hinweg erzielt der "Promi Big Brother"-Content bis einschließlich 26. November 2023 bereits überragende 53,07 Millionen Video Views. Das entspricht einem Plus von 58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Im TV wachsen Marktanteile und ReichweiteIn der Senderzielgruppe feiert SAT.1 nach acht Shows mit einem bislang durchschnittlichen Marktanteil von 11,4 Prozent die erfolgreichste "Promi Big Brother"-Staffel seit drei Jahren. "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel läuft mit bis zu 14,5 Prozent Marktanteil (SAT.1-Senderzielgruppe 14-59 J.; Sendung vom 22. November 2023) ebenfalls herausragend.Henrik Pabst, als Chief Content Officer Seven.One Entertainment Group verantwortlich für alle Inhalte auf Joyn, SAT.1 und ProSieben: "'Promi Big Brother' steht für das perfekte Zusammenspiel unserer Streaming-Plattform Joyn mit SAT.1. Der 24/7-Livestream auf Joyn ergänzt das lineare Programm perfekt. Joyn feiert damit schon jetzt herausragende User- und Abrufzahlen, die unsere Erwartungen übertroffen haben. Und SAT.1 kann sich über die beste Stafffel 'Promi Big Brother' seit drei Jahren freuen. Eine großartige Bestätigung unserer Content-Strategie. Glückwunsch an das gesamte Team von SAT.1, EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions."Marc Rasmus, SAT.1-Senderchef: "Starke Promis, starke Geschichten, starke Zahlen. Zur Halbzeit feiern wir die stärkste 'Promi Big Brother'-Staffel seit 2020 mit Bestwerten im TV. Dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Jahr rund um die Uhr live auf Joyn dabei sein können, ist ein Alleinstellungsmerkmal der Marke 'Big Brother' und einmalig für das gesamte Reality-Genre in Deutschland."Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr live bei Joyn PLUS+"Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" heute, ab 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: PromiBBKurz-Interviews und Fotos aller Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter https://presse.sat1.de/promibigbrother.Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 28.11.2023 (vorläufig und endgültig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körber, Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1154email: kevin.koerber@seven.onekatrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5659609