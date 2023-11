Die Aktienmärkte locken die Meisten in die Falle: Ende Oktober war die Stimmung extrem bärisch - die Folge war eine massive Rally. Jetzt ist die Stimmung nach der Rally extrem bullisch - die Weihnachtsrally so gut wie sicher, was soll schon passieren? Daher sind Absicherungen auf fallende Kurse so günstig wie seit Jahren nicht mehr ...

