Unterföhring (ots) -11 Guinness Weltrekorde. 6.412 Sendungen. 37.500 Beiträge. Nicht die einzigen Zahlen, die beeindrucken. "Galileo" feiert 25 Jahre! Am 30. November 1998, um 19:45 Uhr, moderierte Aiman Abdallah zum ersten Mal "Galileo", das am längsten laufende tägliche Wissensmagazin im deutschen TV. Die Premiere dauerte ganze 17 Minuten."1998: Fernsehen wurde noch im 4:3-Format gesendet und nicht in HD. Nach 16 Jahren endete die Ära von Helmut Kohl. In diesem Jahr wurde mit dem Bau der ISS begonnen! Und auch wir haben uns auf ein großes Abenteuer eingelassen. Wir wollten das Fernsehen revolutionieren. Als erstes tägliches Wissensmagazin sind wir an den Start gegangen. Dass auch wir TV-Geschichte schreiben würden, das hat damals niemand zu hoffen gewagt", so Aiman Abdallah. Heute ist "Galileo" mit 50 Minuten Nettosendezeit ein unverzichtbarer Bestandteil des Vorabends von ProSieben. Zum 25. Jubiläum feiert "Galileo" einen 25-Stunden Marathon auf ProSieben.Am Freitag, um 19:05 Uhr startet "Das große Galiläum mit KI". Die Sendung erforscht die Einflüsse künstlicher Intelligenz auf unsere Welt und stellt die Frage, in welchen Bereichen Künstliche Intelligenz den Menschen ersetzen wird. Die Sendung beleuchtet Vor- und Nachteile der Hype-Technologie und lässt in einem KI-Experiment Galileo Galilei als virtuelle Kunstfigur auferstehen.Die neue Freitagabendshow "25 Pictures - Die größten Bilder aus 25 Jahren Galileo" um 20:15 Uhr nimmt das Publikum mit auf eine Entdeckungsreise bis in die höchste Stadt der Welt, zu einer geheimnisvollen Betonkuppel mitten im Pazifik und bis an die Grenzen des Weltraums. Aiman Abdallah, Stefan Gödde und das "Galileo"-Team präsentieren die unglaublichsten Geschichten und größten Staun-Momente aus den vergangenen 25 Jahren "Galileo".Am Samstag, um 05:55 Uhr startet die "Galileo Kids"-Premiere, das erste "Galileo" für die jüngsten Zuschauer:innen. Galileo"-Reporter Vincent erlebt eine überraschende Begegnung mit dem frechen Alien Cosmo, das im "Galileo"-Studio notgelandet ist. Da Cosmo wenig über die Welt weiß, beantwortet Vincent geduldig alle Fragen über die Menschheit, die Erde, Essen, Tiere und die Schule.Den krönenden Abschluss der "Galileo"-Geburtstagsparty feiert ProSieben amSamstag, 2. Dezember, um 19:05 Uhr mit "Galileo Top Brain". Im interaktiven "Galileo"-Wissenswettkampf auf Joyn kann jede:r Fan gegen andere Zuschauer:innen antreten! Im Finale messen sich dann die drei besten Zuschauer:innen und stellen sich spannenden wissenschaftlichen Experimenten, präsentiert von Matthias Killing, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Thore Schölermann. Der Sieger darf sich "Galileo Top Brain" nennen und gewinnt 25.000 Euro.Ungebrochene Strahlkraft einer TV-Marke: Vom Entdecker-Teleskop zum Chemiebaukasten. Vom Roboter bis zur Bettwäsche. Vom Quiz-Spiel zum Wissensbuch: Auch aus den Kinderzimmern der Bundesrepublik ist "Galileo" nicht mehr wegzudenken. Die ProSieben-Marke hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zur umsatzstärksten im Portfolio von Seven.One Licensing, der Licensing-Unit der Seven.One Entertainment Group, entwickelt - und ihre Strahlkraft ist ungebrochen: "Galileo" ist die relevanteste Lizenz-Marke im Bereich Scientific Toys im deutschen Spielwarenhandel. Das Sortiment reicht von Experimentierkästen und Escape Games über Adventskalender und Puzzles bis hin zu Wissensbüchern. Über eine Million "Galileo"-Produkte finden jedes Jahr ihren Weg in die deutschen Kinderzimmer.ProSieben widmet "Galileo" zum 25-jährigen-Jubiläum eine 25-Stunden-Sonderprogrammierung: das "Galiläum" von Freitag, 1. Dezember 2023, ab 19:05 Uhr bis Samstag, 2. Dezember 2023, um 20:15 Uhr.Das "Galiläum" auf ProSieben - der 25-Stunden-Ablauf:Freitag, 1. Dezember 2023- 20:15 Uhr: "25 Pictures - Die größten Bilder aus 25 Jahren Galileo"- 23:00 Uhr: "Galileo True Crime"Samstag, 2. Dezember 2023 auf ProSieben- 00:15 Uhr: "Galileo Classics"- 05:55 Uhr: "Galileo Kids"- 09:55 Uhr: "Galileo Rätsel der Welt"- 12:10 Uhr: "Galileo Lost Places"- 13:20 Uhr: "Galileo Mission to Moon"- 15:35 Uhr: "Galileo Crazy World"- 16:45 Uhr: "Galileo Billo Binder"- 17:50 Uhr: "ProSieben :newstime"- 18:05 Uhr: "Galileo Mission Wissen Weltweit"- 19:05 Uhr: "Galileo Top Brain"Für ein ausführliches Interview mit Aiman Abdallah klicken Sie hier.