Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn in Frankfurt notiert die Morphosys-Aktie am Dienstag gut sechs Prozent höher bei 18,90 Euro und ist damit der Top-Wert im TecDAX und MDAX. Nach dem 7-Monats-Tief in Folge der Studiendaten zum Hoffnungsträger Pelabresib greifen die Anleger wieder zu.Die Morphosys-Aktie setzt am Dienstag ihre Erholung fort, nachdem sie am Montag auf Xetra ein Kursplus von 5,6 Prozent ...

