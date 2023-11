Enapter hat heute seine Wachstumsstory live auf dem Eigenkapitalforum (EKF) in Frankfurt präsentiert. Zudem hat das Unternehmen gestern die Umbenennung seines großen Multicore-Systems in AEM Nexus mit einer Kapazität von bis zu 1 MW bekannt gegeben sowie die starke internationale Nachfrage durch weitere Bestellungen untermauert. So wurde gestern unter anderem ein Vertrag über einen 500 kW AEM Nexus mit dem tschechischen Baustoffunternehmen Unigrani bekannt gegeben, der im Laufe der Zeit auf 1 MW erweitert werden soll und einen Umsatz von ca. 1-1,5 Mio. EUR generieren wird (Auftragsbestand EUR 26,8 Mio.). Auf Konzernebene gehen AlsterResearchs Analysten davon aus, dass sich der Umsatz bis 2025 jährlich verdoppeln wird, getrieben durch den Verkauf von skalierten Multicore-Systemen mit dem Potenzial für zweistellige EBITDA-Margen bis 2026. AlsterResearchs Empfehlung lautet KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 20,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG





