Hamburg/Salzburg (ots) -Im letzten Jahr feierte der Report "Die Elite der Vermögensverwalter" sein 20-jähriges Jubiläum. In diesem Jahr ist Berenberg dran: Deutschlands älteste Privatbank erhält zum 20. Mal in Folge die höchste Auszeichnung "summa cum laude"!"So eine lange Erfolgsgeschichte ist selbst für eine traditionsreiche Privatbank selten", sagt Dennis Hummelmeier, Leiter Wealth Management bei Berenberg. "20-mal hintereinander mit der höchsten Note 'summa cum laude' ausgezeichnet zu werden, ist etwas ganz Besonderes! Neben Stolz und Freude ist es zugleich Ansporn, unser Angebot und die Servicequalität immer weiterzuentwickeln.""Stark und zuverlässig. Eine tragende Säule im deutschsprachigen Raum. Beste Tradition und trotzdem dem Fortschritt verbunden", urteilte die Jury. Und weiter: "Ein Haus für größere Vermögen mit entsprechend vielfältigen Möglichkeiten, sein Vermögen gewinnbringend und vorausschauend anlegen zu können. Die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Systematik der Vermögensverwaltung führt in der globalen Ausrichtung auch mit Hilfe des eigenen hervorragenden Research-Teams zu sehr guten Ergebnissen."Insgesamt wurden 367 Banken und Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum geprüft, von denen 53 als empfehlenswert eingestuft wurden.Pressekontakt:Karsten WehmeierPressesprecher (extern)Mobil +49 173 288 58 42karsten.wehmeier.ext@berenberg.deOriginal-Content von: Berenberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56380/5659695