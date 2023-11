Interview mit Merle Sofie Stöcken von "Anthrovita", Finalistin beim Jungmakler Award 2023Hi Merle, du bist schon mit 15 Jahren in das Unternehmen deiner Familie eingetreten. War es von Beginn an klar, dass du Maklerin werden möchtest?Ja, ich bin tatsächlich bereits mit 15 Jahren im Familienunternehmen eingestiegen. Damals habe ich als Aushilfe vor allem einfacherer Aufgaben übernommen, um das Team bestmöglich zu unterstützen. Der Beruf hat mir von Anfang an Freude bereitet. Doch ehrlicherweise habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...