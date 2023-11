Endeavour Silver Corp. meldete gestern positive Bohrergebnisse seines Explorationsprogramms bei der Mine Bolañitos im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato. Das Programm 2023 konzentrierte sich hauptsächlich auf zwei Gebiete, nämlich die Adern El Puertecito und Fortuna. In beiden Gebieten wurden bei Oberflächenbohrungen hochgradige Gold- und Silbermineralisierungen in der Nähe historischer Abbaustätten durchteuft, die die Möglichkeit bieten, die Ressourcen zu erhöhen, die Reserven zu ersetzen und die Lebensdauer der Mine zu verlängern.



CEO Dan Dickson erklärte in der Pressemitteilung: "Unsere Erfolgsbilanz bei der Exploration hat den Betrieb bei Bolañitos seit über 16 Jahren aufrechterhalten. Die laufenden Explorationsergebnisse belegen unser Engagement für eine gezielte und kosteneffiziente Brownfield-Exploration, die die Lebensdauer der Mine in diesem geschichtsträchtigen Gebiet erfolgreich verlängert hat. Wir machen weiterhin Jahr für Jahr Fortschritte beim Verständnis des regionalen Mineralisierungssystems und der verbleibenden Aussichten bei Bolañitos."



Highlights der Bohrergebnisse der Aderstruktur El Puertecito



? 8,78 g/t Au und 86 g/t Ag für 788 g/t AgEq über eine geschätzte wahre Weite von 2,09 m, einschließlich 25,7 g/t Au und 59 g/t Ag für 2.115 g/t AgEq über 0,57 m in Loch GOL-11 ? 4,44 g/t Gold und 94 g/t Silber für 449 g/t AgEq über eine geschätzte wahre Weite von 2,07 m, einschließlich 11,35 g/t Au und 258 g/t Ag für 1.166 g/t AgEq über 0,56 m in Loch GOL-09



Highlight-Bohrergebnisse aus der Fortuna-Aderstruktur



? 4,01 g/t Au und 135 g/t Ag für 456 g/t AgEq über eine geschätzte wahre Weite von 1,18 m, einschließlich 8,04 g/t Au und 280 g/t Ag für 923 g/t AgEq über 0,56 m in Loch GOL-42



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

