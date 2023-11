Unterföhring (ots) -Weise wählen. Schnell antworten. Richtig abliefern. Und 100.000 Euro gewinnen! Matthias Opdenhövel präsentiert die neue sechsteilige Strategie-Quizshow "The Floor" 2024 in SAT.1.SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "'The Floor' ist eine schnelle und verdammt spannende Quizshow, bei der die Teilnehmer auf der einen Seite ein sehr breites Allgemein- und Spezialwissen mitbringen, aber auch sehr strategisch agieren müssen, um weit zu kommen. Dafür haben wir mit Matthias Opdenhövel den perfekten Moderator gefunden: nah am Spielfeld, wettkampferfahren und ein Experte in der strategischen Analyse. Mit 'The Floor' erweitert SAT.1 sein Quizportfolio für die Prime Time, nach dem schönen Erfolg von 'Das 1% Quiz'."Die Entscheidung fällt auf "The Floor"100 Kandidatinnen und Kandidaten treten auf einem riesigen LED-Boden in Quizduellen gegeneinander an. Der Boden ("The Floor") ist in einhundert gleich große Quadrate unterteilt, die jeweils ein Wissensgebiet darstellen. Ein zufällig ausgewählter Kandidat fordert einen benachbarten Gegner in einem Quiz-Duell heraus. Wer das jeweilige Quiz-Duell gewinnt, übernimmt alle Felder des Gegners oder der Gegnerin. Wer verliert, verlässt das Spiel. Für die Kandidatinnen und Kandidaten gilt es taktisch zu spielen, um immer mehr Boden zu gewinnen - mit dem Ziel, am Ende der sechs Shows als Sieger auf dem "Floor" zu stehen und den Hauptpreis von 100.000 Euro zu gewinnen.Erfolgsshow aus den NiederlandenJohn de Mols Kreativ-Werkstatt Talpa Studios entwickelte "The Floor". In den Niederlanden avancierte die neue Strategie-Quizshow mit Marktanteilen von bis zu 35 Prozent (Z. 20-49 J.) zum Quotenhit. Eine zweite Staffel ist bereits angekündigt. International ist die Show heiß begehrt: "The Floor" wurde bereits in acht Länder verkauft, darunter die USA, Frankreich, Spanien und Italien. Für Deutschland konnte sich SAT.1 im Rahmen eines First-Look-Deals zwischen der Seven.One Entertainment Group und John de Mols Talpa Studios die Formatrechte sichern. Cheerio Entertainment, eine Produktionsfirma von Seven.One Studios, produziert "The Floor" mit Talpa Studios in Holland.Pressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5659750