Eine Notenbank hat die Leitzinsen auf einen Schlag drastisch angehoben Die türkische Zentralbank hat die Leitzinsen unerwartet kräftig erhöht. Die Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi (kurz TCMB) hat den Zinssatz um 5,0 Prozentpunkte auf nun 40 Prozent angehoben. Zum Vergleich: In der Eurozone liegt der von der Europäischen Zentralbank (EZB) bestimmte Leitzins bei 4,50 Prozent. Damit liegen die Zinsen in der Türkei fast zehnmal so hoch wie in der Eurozone. ...

