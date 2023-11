Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche steht die Veröffentlichung mehrerer wichtiger Wirtschaftsindikatoren für Japan an, so die Analysten von Postbank Research.Der Verbrauchervertrauensindex für November dürfte voraussichtlich auf 36,6 steigen, was darauf hindeuten würde, dass die Verbraucher im Hinblick auf ihren Lebensunterhalt, ihr Einkommenswachstum und ihre Bereitschaft zum Kauf langlebiger Güter im Jahr 2024 weniger pessimistisch seien. Für Oktober werde ein Rückgang der Industrieproduktion um 1,39% prognostiziert, was eine Verbesserung gegenüber dem Wert für September (-4,4%) bedeuten würde. Diese Änderung würde die uneinheitliche wirtschaftliche Erholung und die anhaltenden Probleme bei der Maschinenproduktion widerspiegeln, die den Sektor voraussichtlich weiterhin belasten würden. Schließlich werde erwartet, dass die Einzelhandelsumsätze im Oktober von 5,8% im Vormonat auf 4,9% zurückgehen würden, da die höhere Inflation die Ausgaben der Haushalte beeinträchtigen dürfte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...