London (www.fondscheck.de) - AllianceBernstein L.P. ("AB") erweitert seine Kompetenz und sein Produktangebot im Bereich europäischer und globaler Wachstumsaktien, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Januar 2024 wird ein Team aus fünf Portfoliomanagern unter der Leitung von Thorsten Winkelmann von Allianz Global Investors zu der globalen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 652 Milliarden US-Dollar wechseln. Das Team wird von London und Frankfurt am Main aus operieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...