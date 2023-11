Tom Pilz, Manager E-Mobility & Fleet Emission Consulting der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, spricht bei unserer Online-Konferenz über den erfolgreichen Umstieg auf E-Flotten. Sein Unternehmen verfügt als Leasing- und Finanzierungsspezialist über 160.000 Fahrzeuge in Deutschland. Dadurch ist Pilz nah am Markt dran. "Jedes Jahr werden in Deutschland eine Million Firmenfahrzeuge zugelassen. Ein großes Potenzial!", vergegenwärtigt er. Zwei Drittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...