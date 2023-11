Die Airbus-Aktie hatte sich wochenlang im Steigflug befunden und binnen kurzer Zeit mehr als elf Prozent zugelegt. Doch mit dem Gesamtmarkt verliert auch der Flugzeugbauer etwas an Höhe. Sind das jetzt erste Anzeichen einer Trendwende? Das sollten Anleger beachten. Die Airbus-Aktie prallte am Donnerstag von der Abwärtstrendlinie, welche sich aus den Hochs vom 25. Juli und 7. September zusammensetzt, bei rund 134,70 Euro ab und ging in eine kleine Konsolidierung über. Das Papier dürfte nun den GD10 ...

