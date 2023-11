Die 7C Solarparken-Aktie (WKN: A11QW6) zeigt sich am Dienstagmorgen kaum verändert. Hat diese Nachricht das Zeug dazu, den seit Jahresbeginn bestehenden leichten Abwärtstrend des Solarparkbetreibers zu durchbrechen? 7C Solarparken vorgestellt Die 7C Solarparken AG ist ein 2005 gegründetes Photovoltaikunternehmen mit Sitz in Bayreuth. Das Unternehmen erwirbt, betreibt und optimiert Solarparks in Deutschland und Europa. Derzeit hat 7C Solarparken einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...