Die meistgehandelten Produkte: Bullen setzen auf Porsche und Rheinmetall

Heute morgen fehlt dem DAX® die Kraft die 16.000 Punkte-Marke wieder zu erreichen. Der Index verzeichnete leichte Verluste und erreichte bisher ein Tagestief von 15.915 Punkten. Nach Angaben der Euwax haben die Anleger heute dennoch eine positive Aussicht auf die weitere Entwicklung des DAX®.

Bei den Knock-Out-Produkten zählten 2 Calls auf den Leitindex zu den meistgehandelten Produkten. Nachdem Porsche vor einigen Tagen abgestuft wurde, bereiten sich einige Anleger auf eine Gegenbewegung vor. Ein Knock-Out Call und eine Longposition bei den Faktoroptionsscheinen werden auf die Porsche-Aktien von den Investoren nachgefragt. Anleger haben trotz Lieferschwierigkeiten bei Rheinmetall weiterhin Vertrauen in den Rüstungskonzern. Investoren fragen jeweils eine Longposition bei den Optionsscheinen und den Faktoroptionsscheinen am meisten nach.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD0S57 4,31 15955,50 Punkte 15550,073252 Punkte 36,97 Open End DAX ® Call HD0T1P 1,74 15955,50 Punkte 15812,699621 Punkte 91,43 Open End DAX ® Put HC8GTB 2,65 15955,50 Punkte 16187,639051 Punkte 60,54 Open End Porsche SE Call HC5SF1 0,49 44,235 EUR 39,737117 EUR 8,96 Open End Gold Put HR0HX2 8,18 2015,66 USD 2103,217289 USD 22,12 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.11.2023; 10:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC0XQ2 1,31 15952,50 Punkte 16000,00 Punkte 119,48 12.12.2023 DAX ® Call HC37PY 7,50 15952,50 Punkte 15700,00 Punkte 21,28 12.03.2024 Rheinmetall AG Call HC3DPF 1,85 276,60 EUR 300,00 EUR 14,92 19.06.2024 Porsche AG Put HC30XY 1,97 83,27 EUR 100,00 EUR 4,20 18.12.2024 Amazon Inc. Call HC5KPC 1,43 147,63 USD 140,00 USD 9,39 13.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.11.2023; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC99KN 2,32 15951,00 Punkte 16286,650677 Punkte -25 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 5,55 277,00 EUR 260,361873 EUR 6 Open End DAX ® Long HC99JJ 6,21 15951,00 Punkte 15436,942894 Punkte 15 Open End Porsche AG Long HD07T9 7,14 83,21 EUR 76,01448 EUR 5 Open End DAX ® Short HC99JV 8,76 15951,00 Punkte 17298,051285 Punkte -6 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.11.2023; 11:10 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!