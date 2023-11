HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5029/ Für die Folge 26 habe ich Jürgen Wahl, Vorstand der Energiebörse Exaa, als Gast eingeladen. Ziel: Den komplexen Energiemarkt einfach zu erklären. Und so gehen wir auf die Reise der Strompreise mit ihren besonderen Facetten, Bilanzgruppen, Regelzonen und vielem mehr. Wichtig dabei ist, dass Strom anders als etwa Öl nicht in grossem Massstab speicherbar ist und Erzeugung und Verbrauch in ständiger Balance gehalten werden müssen. Strombörsen spielen dabei eine wesentliche Rolle.http://www.exaa.atJürgen Wahl im Börsepeople Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/3226 About: 30x30 Finanzwissen pur ist die aufbauende Börse-EinsteigerInnen-Serie für Österreich. Host ...

