DJ PTA-News: United Labels AG: Einladung zur Analystenkonferenz der United Labels AG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Münster (pta/28.11.2023/12:05) - Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561), einer der führenden europäischen Markenhersteller im Bereich Medien/Entertainment lädt zur jährlichen Analystenkonferenz am Firmensitz in Münster ein.

Die Veranstaltung findet am 18. Dezember um 14.00 Uhr in den Räumlichkeiten der United Labels AG, Gildenstraße 6, 48157 Münster, statt.

Bitte senden Sie uns eine Mail zur Bestätigung Ihrer Teilnahme bis spätestens zum 15. Dezember 2023 an investorrelations@unitedlabels.com. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Über United Labels: Die United Labels AG ist ein börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen und im Prime Standard gelistet. Mit über 40 Lizenzverträgen entwickelt, produziert und vertreibt United Labels Bekleidung, Heimtextilien und Geschenkartikel mit Marken wie Paw Patrol, Peppa Pig, Snoopy oder Harry Potter. Als eines der führenden deutschen Markenherstellern im Bereich Medien/Entertainment sind Partner des unabhängigen Unternehmens weltweit bedeutende Media & Entertainment-Unternehmen sowie namhafte Handelspartner aus den Bereichen Filialisten, Fachhandel, Discountern und dem Online-Handel.

Kontakt: UNITED LABELS AG, Gildenstraße 6, 48157 Münster, Germany, Tel: +49 (0)251 3221-0, http://www.unitedlabels.com

Investor Relations & Finanzmedien: Meister Consulting GmbH Tobias Meister Tel: +49 (0) 2983 908121, Mobil: +49 (0) 170 2939080 meister@meisterconsult.com

(Ende)

Aussender: United Labels AG Adresse: Gildenstraße 6, 48157 Münster Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 251 3221-0 E-Mail: investorrelations@unitedlabels.com Website: www.unitedlabels.com

ISIN(s): DE0005489561 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2023 06:05 ET (11:05 GMT)