DJ DSGV: Viele Mittelständler fühlen sich ausgebremst

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Mittelstand sei robust und innovationsfreudig, aber viele Unternehmerinnen und Unternehmer fühlten sich derzeit "ausgebremst". Zu diesem Schluss kommt der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in seiner aktuellen Umfrage Diagnose Mittelstand. "Viele Firmen sind bereit, in energieeffiziente Produktion zu investieren und die Digitalisierung voranzutreiben. Aber die Hürden sind oftmals zu hoch", beklagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis. Überbordende Bürokratie, der Fachkräftemangel, aber auch hohe Energie- und Lohnkosten würden als Investitionshemmnisse angesehen.

In zwei Bereichen bleibe das Bewusstsein der Unternehmenskunden der Sparkassen für Investitionen hoch: Digitalisierung und Energieeffizienz. Hier hätten Unternehmerinnen und Unternehmer bis Mitte 2023 ihr Engagement verstärkt und würden dies auch in der weiteren Prognose tun. Laut der Umfrage will knapp die Hälfte der Firmenkunden der Sparkassen unter den kleinen und mittleren Unternehmen in diesen beiden Transformationsbereichen investieren.

November 28, 2023 06:08 ET (11:08 GMT)

