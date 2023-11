Die Ölpreise an den internationalen Börsen steigen am Dienstag leicht, die nationalen Heizölpreise entwickeln sich uneinheitlich. Während in Deutschland kleinere Aufschläge von durchschnittlich 0,5 Cent je Liter zu beobachten sind, geht es in Österreich und der Schweiz geringfügig abwärts. Die Heizölnachfrage zieht offenbar unter dem Eindruck des verbreiteten Wintereinbruchs noch einmal deutlich an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...