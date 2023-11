(shareribs.com) Chicago 28.11.2023 - Die Agrarfutures sind am Montag an der Chicago Board of Trade deutlich unter Druck geraten. Im elektronischen Handel zeichnet sich eine gewisse Erholung ab. Die Nachfrage wird als schwach eingeschätzt. Mais und Weizen gaben am Montag in Chicago deutlich nach. Auch Sojabohnen korrigierten. Die Marktteilnehmer schauen derzeit auf die Nachfrage, die in den letzten ...

