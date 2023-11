Bundesbankpräsident Nagel zur Inflation und Zinspolitik

Werbung







Der Präsident der Deutschen Bundesbank Dr. Joachim Nagel sprach am Dienstag auf einem Event in der Hauptstadt Zyperns über die aktuelle Zinslage im Euroraum und warnt vor zu schnellen Zinssenkungen.



Der Bundesbankpräsident sprach sich am Dienstag gegen eine Diskussion über mögliche vorschnelle Zinssenkungen aus. Die in den vergangenen Monaten rückläufige Inflation sei kein sicherer Indikator dafür, dass sich dieser Trend auch in der Zukunft so fortsetzt. Zudem sei die aktuelle Inflation immer noch nicht auf das von der EZB definierte 2%-Ziel gefallen. Im Oktober 2022 lag die Teuerung noch bei rund 8,8% und fiel im vergangenen Oktober 2023 auf 3,8%. Laut Nagel könne eine zu schnelle Zinssenkung der Wirtschaft eher schaden als helfen. Ihm erscheint es "unwahrscheinlicher", dass die Inflation wieder schnell auf 2% zurückfällt. Die aktuelle Zinspolitik der EZB unterstützt der Bundesbank Präsident und sieht keiner zu starken Straffung der Zinspolitik entgegen.







Quelle: HSBC