Der chinesische Fast-Fashion-Riese Shein erwägt einen milliardenschweren Börsengang in den USA. Die Hintergründe!Shein hat einen vertraulichen Antrag auf einen Börsengang in den USA gestellt, berichten mehrere chinesische und US-amerikanische Medien unter Berufung auf informierte Kreise. Dadurch will der in China gegründete Fast-Fashion-Riese seine globale Reichweite weiter ausbauen. Es ist unklar, wie viel das Unternehmen derzeit wert ist, aber seine Bewertung war ein zentraler Punkt der Debatte zwischen Shein und den Beratern, mit denen es zusammenarbeitet, hieß es. Der Einzelhändler hat weder den Umfang des IPO noch die Bewertung beim Börsengang festgelegt, so die Quellen. Shein wurde …