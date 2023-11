Das Statistische Bundesamt (Destatis) ermittelt jedes Jahr, wie viele Menschen in Deutschland woran gestorben sind. Demnach sind im Jahr 2022 1.066.341 Menschen gestorben. Laut Destatis waren das 4,2% oder 42.654 Verstorbene mehr als im Jahr 2021 mit 1.023.687 Verstorbenen. Die zwei häufigsten Todesursachen in DeutschlandSchon in den Vorjahren war die häufigste Todesursache eine Herz-Kreislauf-Erkrankung - so auch 2022. 33,6% bzw. 358.219 Verstorbene sind darauf zurückzuführen. 231.533 Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...