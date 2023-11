Ein Artikel von Christoph Baltsch, Chairman und CEO von TRUST RISK CONTROL (TRC)Es ist noch nicht so lange her, dass internationale Versicherungsprogramme in der Hand der Meganetzwerke von Großmaklern lagen. Diese konnten ihre Firmenkunden international begleiten, und so bestand die Gefahr, dass mittelständische Maklerunternehmen ihre Unternehmen, die ins Ausland expandierten, verloren. Daraus entstand die Idee, diese Maklerunternehmen international zu vernetzen und internationale Versicherungsprogramme ...

