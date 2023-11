Köln (ots) -Klabauter-Alarm: Im Dezember kehrt der Pumuckl in "Neue Geschichten vom Pumuckl" endlich wieder zurück. Neben den 13 neuen Folgen können sich Pumuckl-Fans auf die zweiteilige Dokumentation "Aus dem Leben eines Kobolds" und neue Hörspiele zur Serie auf RTL+ freuen. Reality-Nachschub liefert die neue Dating-Show "Love Fool". Unter die Singles haben sich Vergebene gemischt mit dem Ziel, bis zum Schluss unentdeckt zu bleiben und den Singles den Jackpot vor der Nase wegzuschnappen. Außerdem verschönert "Sisi" wieder die Weihnachtszeit. In der dritten Staffel steht Sisi als junge Kaiserin, Frau und Mutter zwischen dem Kampf für ihre eigene Familie, der Sehnsucht nach Abenteuer und den Verpflichtungen am Hof. Die Doku-Reihe "Wachtendonk" widmet sich dem gefährlichen Doppelleben von Daniel, der in kurzer Zeit vom erfolglosen Abrissunternehmer zum Drogenkoch aufsteigt. Lachgarantie liefert "Meine neue Freundin". RTL+ holt den TV-Kultklassiker "Mein neuer Freund" als Neuauflage zurück und schickt dabei Kandidat:innen auf eine haarsträubende Mission: Um ein Preisgeld zu gewinnen, müssen sie ein Wochenende lang, eine sehr unangenehme Fremde als "neue Freundin" ausgeben - glaubhaft und vor Familie und Freund:innen. Und der Podcast "Der magische Adventskalender für Potter-Fans" verzaubert die Vorweihnachtszeit in 24 magischen Folgen. Hörbuch-Fans können sich zudem auf neue Titel von Markus Heitz, Julia Quinn und Daniela Arnold freuen.VIDEO HIGHLIGHTSEigenproduzierte Fiction im Dezember 20231. Dezember: "Sisi", Staffel 3, 6 Folgen - später bei RTL11. Dezember: "Neue Geschichten vom Pumuckl", Staffel 1, 13 Folgen - ab 25.12. bei RTL und ab 31.12. bei TOGGO. Außerdem verfügbar: Doku & HörspieleInternationale Fiction im Dezember 20231. Dezember: "Law & Order", Staffel 2, 22 Folgen, exklusiv1. Dezember: "Golden Girls", Staffeln 1-714. Dezember: "Absturz!", 8 Folgen, auch bei RTL PassionReality im Dezember 202312. Dezember: "Love Fool", Original, Staffel 1, 10 FolgenDokumentationen im Dezember 20236. Dezember: "Wachtendonk", Original, 3 Folgen6. Dezember: "KT Guttenberg - Um Gottes Willen? - Die Macht der Kirche in Deutschland"11. Dezember: "Aus dem Leben eines Kobolds", Original, 2 FolgenComedy im Dezember 20231. Dezember: "Der flüssige Adventskalender - 24 Biere bis Weihnachten", 24 Folgen, jeden Tag eine neue Folge18. Dezember: "Meine neue Freundin", 6 Folgen, wöchentlichAnime im Dezember 20231. Dezember: "Boruto", Staffel 4, 51 Folgen, exklusivKids im Dezember 20231. Dezember: "Paw Patrol", Staffel 5-71. Dezember: "SpongeBob", Staffel 10-121. Dezember: "Willkommen bei den Louds", Staffel 31. Dezember: "Spotlight", Staffel 31. Dezember: "Blaze and the Monster Machines", Staffel 11. Dezember: "Theodosia", Staffel 1Sport im Dezember 20232. Dezember: "UEFA EURO 2024: Auslosung", auch bei RTL (17:45 Uhr)3. Dezember: "NFL LIVE: Miami Dolphins at Washington Commandors" (18: 15 Uhr), auch bei NITRO3. Dezember: "NFL LIVE: Denver Broncos at Houston Texans" (18:15 Uhr)3. Dezember: "NFL LIVE: Cleveland Browns at Los Angeles Rams" (22:25 Uhr), auch bei NITRO10. Dezember: "NFL Gameday"14. Dezember: "UEFA Europa League & Conference League: Matchday 6" (18:15 Uhr)17. Dezember: "NFL Gameday"18. Dezember: "LIVE Auslosung Play-offs KO Phase UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League" (13 Uhr)24. Dezember: "NFL Gameday"31. Dezember: "NFL Gameday"Filme im Dezember 20232. Dezember: "Zufälle gibt's - Das große Weihnachtsglück", auch bei RTL2. Dezember: "Weihnachten im Starlight Café", auch bei RTL2. Dezember: "Joy for Christmas - Viel Gutes zu Weihnachten", auch bei RTL2. Dezember: "Traummann fürs Weihnachtsfest gesucht", auch bei RTL2. Dezember: "Geteilte Weihnacht", auch bei RTL2. Dezember: "Christmas on Ice - Liebe lässt die Herzen schmelzen", auch bei RTL9. Dezember: "Verliebt in meinen Weihnachtsschwarm", auch bei RTL9. Dezember: "Christmas On My Mind - Nur noch Weihnachten im Kopf", auch bei RTL9. Dezember: "With Love, Christmas - Nachrichten vom Weihnachtsmann", auch bei RTL9. Dezember: "Mein Weihnachtsprinz", auch bei RTL9. Dezember: "Ein Weihnachtsprinz in Queens", auch bei RTL9. Dezember: "Jingle Bell Princess - Eine Prinzessin zu Weihnachten", auch bei RTL10. Dezember: "Verliebt unterm Weihnachtsbaum", auch bei RTL10. Dezember: "The Christmas Retreat - Eine festliche Auszeit", auch bei RTL16. Dezember: "Schicksalhafte Weihnachten", auch bei RTL16. Dezember: "Neun Kätzchen zu Weihnachten - Eine samtige Bescherung 2", auch bei RTL16. Dezember: "A Royal Corgi Christmas - Weihnachten wird königlich", auch bei RTL16. Dezember: "The Royal Nanny - Eine königliche Weihnachtsmission", auch bei RTL17. Dezember: "Colombiana", auch bei RTL17. Dezember: "PS: Es weihnachtet sehr", auch bei RTLMUSIK HIGHLIGHTSPlaylist: "Are You The One"PODCAST HIGHLIGHTS1. Dezember: "Der magische Adventskalender für Potter-Fans"HÖRBUCH HIGHLIGHTS1. Dezember: Bibi Blocksberg Adventskalender "Die leuchtenden Hexsterne"11. Dezember: Pumuckl HörspieleWeitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Dezember:1. Dezember: "Sisi", Staffel 3Eine junge Kaiserin, Frau und Mutter steht zwischen dem Kampf für ihre eigene Familie, der Sehnsucht nach Abenteuer und den Verpflichtungen am Hof. In Zeiten politischer Unruhen befreit Sisi (Dominique Devenport) den Kronprinzen aus der Militärausbildung, die ihr Mann Franz (Jannik Schümann) gegen ihren Willen verordnet hat und kehrt der Hofburg den Rücken. Auf der Flucht mit Sohn Rudolf schließt sie neue Freundschaften, erlebt Abenteuer auf einer kleinen Insel und in Paris. In Staffel 3 steht das Kaiserpaar somit vor ihrer größten Zerreißprobe...1. Dezember: "Der flüssige Adventskalender - 24 Biere bis Weihnachten"Bei dieser Show sind Hopfen und Malz nicht verloren! Die Comediennes Luisa Charlotte Schulz und Sandra Sprünken machen sich auf die feuchtfröhliche Suche nach dem leckersten Bier für das Weihnachtsessen mit den Liebsten. Ab dem 1. Dezember wartet hinter jedem Advents-Türchen ein ordentlicher Schluck: Tag für Tag lassen die beiden es ploppen, stellen ein Bier vor und bewerten und ranken dessen Geschmack. Verrückte Aktionen, persönliche Weihnachtsanekdoten und prominente Gäste, machen diesen ganz besonderen Adventskalender zum perfekten Feiertagscountdown.6. Dezember: "Wachtendonk", Doku-ReiheWachtendonk - ein idyllisches Dorf am Niederrhein. Hier staunen die Einsatzkräfte des SEK nicht schlecht, als sie im April 2018 auf dem Bauernhof der Familie T. eines der größten Drogenlabore Deutschlands entdecken. Die dreiteilige Doku-Reihe widmet sich dem gefährlichen Doppelleben von Sohn Daniel, der in kurzer Zeit vom erfolglosen Abrissunternehmer zum Drogenkoch aufsteigt. Auf einen Schlag ist er alle seine finanziellen Probleme los und führt ein Leben auf der Überholspur - bis die Polizei ihm und der gesamten Familie schließlich auf die Schliche kommt.11. Dezember: "Neue Geschichten vom Pumuckl". Außerdem verfügbar: Doku und HörspieleHurra, hurra, in Meister Eders Werkstatt brennt wieder Licht! Originalgetreu bis ins letzte Detail wurde sie wieder aufgebaut und ist Schauplatz für "Neue Geschichten vom Pumuckl". In der Werkstatt scheint es nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Es spukt! Und prompt wiederholt sich das Schicksal: Pumuckl bleibt am Leim kleben und wird für Florian Eder sichtbar. Der kann seinen Augen kaum trauen. Ein Kobold? Ein Koboldsgesetz besagt: Wenn ein Kobold für einen Menschen sichtbar wird, dann muss er für immer bei diesem Menschen bleiben. Eder beschließt, seinen Job zu kündigen, die Werkstatt wieder herzurichten und in der Wohnung darüber einzuziehen. Zusätzlich zu den 13 neuen Folgen können sich die Fans ab dem 11.12. auf die zweiteilige Dokumentation "Aus dem Leben eines Kobolds" und neue Hörspiele zur Serie in der All Inclusive Entertainment App von RTL+ freuen.12. Dezember: "Love Fool", Staffel 1Man nehme eine Villa auf der malerischen Insel Paros, flirtwillige Singles und durchmische diese mit vergebenen Paaren. Herauskommt die neue RTL+ Dating-Reality-Show "Love Fool", die es in sich hat. Unter die Singles haben sich Vergebene gemischt mit dem Ziel, bis zum Schluss unentdeckt zu bleiben und den Singles den Jackpot vor der Nase wegzuschnappen. In der harten Schule der Liebe stets an ihrer Seite: der "Fool", ein Spielleiter, der die Fäden in der Hand hat und die Kandidat:innen auf Trab hält. Oft mit einer Prise Unvorhersehbarkeit und Chaos. Wer spielt ein falsches Spiel und wer verbrennt sich die Finger?18. Dezember: "Meine neue Freundin" ab 18.12.Luisa Charlotte Schulz ist die Art von Freundin, die niemand will - es sei denn, es gibt Geld dafür! Mit "Meine neue Freundin" holt RTL+ den TV-Kultklassiker "Mein neuer Freund" als Neuauflage zurück und schickt dabei Kandidat:innen auf eine haarsträubende Mission: Sie müssen ein Wochenende lang, eine sehr unangenehme Fremde als "neue Freundin" ausgeben - glaubhaft und vor Familie und Freund:innen! Schaffen sie es, winkt ein Gewinn von 10.000 Euro. 