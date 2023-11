Wien (www.fondscheck.de) - Stefano Montalbano, bisher Head Finance & Controlling, wird neuer Chief Financial Officer der Bellevue Group, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge auf Michael Hutter, der eine neue berufliche Herausforderung außerhalb der Bellevue Group wahrnehmen werde, wie es in einer Mitteilung heiße. ...

