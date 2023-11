DJ PTA-Adhoc: Vivanco Gruppe AG: Verkauf der Beteiligung an der Vivanco Austria GmbH, Wiener Neustadt, Österreich

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ahrensburg (pta/28.11.2023/13:20) - Die Vivanco Gruppe AG hat heute alle Gesellschaftsanteile ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft Vivanco Austria GmbH, Wiener Neustadt, Österreich, an die SBS S.p.A., Miasino, Italien, verkauft und übertragen.

Die Vivanco Austria GmbH verspricht sich zukünftig durch den Vertrieb von Produkten der SBS-Gruppe eine verbesserte strategische Position in ihrem Markt. Die Vivanco Austria GmbH wird neben Produkten der SBS-Gruppe zunächst auch weiterhin Produkte der Vivanco-Gruppe in Österreich vertreiben. Zum Veräußerungspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

(Ende)

Aussender: Vivanco Gruppe AG Adresse: Ewige Weide 15, 22926 Ahrensburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Milewski Tel.: +49 4102 231-205 E-Mail: p.milewski@vivanco.de Website: www.vivanco.de

ISIN(s): DE000A1E8G88 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

