Hören: http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #535 geht es um den Schuldenzugang der Regierung, KV-Abschlüsse im geschützten Bereich und vieles mehr. Das bringt die Wirtschaft und die Börse unter Druck. Good Market News gibt es von der Bawag, die Aktie ist erstmals seit März über den IPO-Kurs gegangen. Weiters: News zu Frequentis, VIG, Wienerberger, Evotec-CEO Werner Lanthaler als Rats-Mitglied, Research zu UBM, Wienerberger. Und der Verbund ist der 18. Österreich-Partner unserer permanenten ...

