Delivery Hero - Sparkurs des Essenslieferanten zeigt Wirkung

Seit Monatsbeginn legte die Aktie von Delivery Hero kräftig zu. Katalysator waren unter anderem überraschend gute Quartalszahlen und positive Analysteneinschätzungen. In den zurückliegenden Tagen geriet die Rally beim Essenslieferanten jedoch analog zum Gesamtmarkt ins Stottern. Der Trend ist allerdings noch aufwärtsgerichtet.

Konzernchef und Firmengründer Niklas Östberg drückte in den zurückliegenden Monaten kräftig auf die Kostenbremse und strich auch zahlreiche Stellen, um den Berliner Lieferdienst auf Kurs zu bringen. Das jüngste Zahlenwerk zeigt erste Erfolge. So verbesserte sich nicht nur der Bruttowarenwert gegenüber dem Vergleichszeitraum. Vielmehr steigerte der Konzern in den ersten neun Monaten des Jahres das bereinigte EBITDA um mehr als 850 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr wird nun eine EBITDA/Bruttowarenwert-Marge von 0,5 Prozent erwartet.

Knapp 60 Prozent des Bruttowarenwert setzte der Konzern in den ersten drei Quartalen über die Plattformen in Asien um, gefolgt vom Mittleren Osten/Nordafrika (MENA) mit knapp 20 Prozent. Europa spielte zuletzt mit rund 14 Prozent eine vergleichsweise geringe Rolle. Östberg bestätigte, dass weiter streng auf die Kosten achtet wird und vor diesem Hintergrund das Südostasiengeschäft verkauft werden soll. Ein großer Teil der Analysten beurteilen Östbergs Kurs positiv und stufen die Aktie mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Gleichwohl hat die Aktie in den zurückliegenden Jahren große Schwankungen gezeigt. Mit Rücksetzern muss somit gerechnet werden, wenn der Gesamtmarkt unter Druck gerät oder die Berliner mit Hiobsbotschaften aufwartet.

Chart: Delivery Hero Widerstandsmarken: 33,23/34,09/37,14/39,56 EUR Unterstützungsmarken: 26,90/28,11/29,32/31,05 EUR Die Aktie von Delivery Hero bildet seit knapp zwei Jahren einen Seitwärtstrend zwischen EUR 23,00 und EUR 57,00 und seit Anfang Februar diesen Jahres einen Abwärtstrend. Die Anfang November gestartete Kursrally brachte die Aktie inzwischen in die Nähe der Abwärtstrendlinie. Sie verläuft aktuell im Bereich von EUR 33,23 und damit auf Höhe des jüngsten Hochs. Kurzfristig deutet sich jedoch eine Konsolidierung an. Bei Rücksetzern unter EUR 31,05 droht eine Konsolidierung bis zur 61,8%-Retracementlinie bei EUR 29,32. Solange dieses Level jedoch nicht unterschritten wird, besteht die Chance auf einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Gelingt der Sprung über den Kreuzwiderstand bei EUR 33,23 (Abwärtstrend, jüngstes Hoch), könnten weitere Kaufsignale folgen, die das Papier in Richtung EUR 37,14 tragen. Delivery Hero in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 07.10.2022-28.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Delivery Hero in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 29.11.2018- 28.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Zertifikate eignen sich vor allem für Anleger, die nur mit einem moderaten Kursanstieg der Aktie rechnen. Diese Wertpapiere sind mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet. Das Cap der beiden Wertpapiere liegt bei EUR 32,00. Notiert die Delivery Hero-Aktie am finalen Beobachtungstag auf Höhe das Cap oder darüber, erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von EUR 32. Liegt der festgestellte Aktienkurs hingegen darunter drohen Verluste. Aktuell notiert die Aktie von Delivery Hero bei EUR 30,80 und damit etwas unterhalb des Cap. Die beschränkte Partizipation an steigenden Kursen sorgt dafür, dass diese Wertpapiere aktuell bei EUR 27,42 beziehungsweise EUR 25,89 notieren. Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Delivery Hero-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Discount-Zertifikat auf die Aktie von Delivery Hero für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Delivery Hero HD0XP3 27,42 32,00 15.03.2024 Delivery Hero HD0XP5 25,89 32,00 21.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.11.2023; 13:40 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf Delivery Hero für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Delivery Hero HC9S89 11,60 21,365779 24,036501 3 Open End Delivery Hero HC9P4K 12,53 25,638233 28,843012 5 Open End Delivery Hero HD07RQ 22,79 27,954 30,128821 10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.11.2023; 13:40 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf Delivery Hero für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Delivery Hero HC569Y 3,51 42,72102 40,050961 -3 Open End Delivery Hero HD0SQ6 12,05 38,448572 35,245806 -5 Open End Delivery Hero HD0SQ7 11,39 35,244231 33,00269 -10 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.11.2023; 13:40 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Delivery Hero finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!