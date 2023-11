Der Euro hat sich am Dienstag bisher kaum bewegt. Um 13:30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0955 US-Dollar gehandelt - 0,00 Prozent Veränderung zum Vortag. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0951 Dollar festgesetzt. Das bisherige Tagestief lag bei 1,0935 Dollar um 08:58 Uhr und um 13:16 Uhr notierte EUR/USD bei 1,0962 auf dem bis zuletzt höchsten Stand am heutigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...