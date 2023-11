Eine Analystenstudie der Berenberg-Bank hat die Continental-Aktie am Dienstag nur kurzweilig angetrieben. Nachdem der Aktienkurs am Morgen zunächst spürbar anzog, bröckelten die Gewinne bis zur Mittagszeit kontinuierlich ab. Am Nachmittag rutschte das Papier schließlich leicht ins Minus. Dennoch könnte der Kurs perspektivisch dank der Berenberg-Hochstufung sowie diesem Termin zulegen.In einer jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...